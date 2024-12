En 2021, la propia Marisa Paredes anunció en la gala de los Goya que María iba a tener un hijo: "Voy a ser abuela, estoy viva y renaciendo cada día", confesó entonces emocionada. "Estoy que no puedo. Cada día me lo imagino y estoy ensayando con una Mariquita Pérez", afirmó ante los medios. Hace unos meses, la actriz establecía en la SER un paralelismo entre el nacimiento de su hija y el de su nieta: "Franco estaba agonizando [cuando nació María]. Yo lloraba en ese postparto pensando en la suerte que tenía de que mi hija no iba a conocer la dictadura. Efectivamente, llegó la democracia y vivimos esa cosa estupenda que es la libertad y el reconocimiento de los derechos", confesó entonces. "Mi nieta nació en el año 2021 y pensé, esta criatura, tal y como se están poniendo las cosas, va a vivir algo que pensé que se había terminado: la dictadura y el retraso de los derechos que afectan a todos los seres humanos", señaló consternada en esa entrevista.