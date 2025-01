David Lynch ya está al otro lado de la cortina roja ¿Qué vas a hacer al respecto? Si tu respuesta es dejarlo todo para pensar en asesinos interdimensionales , cabezas borradoras, enanos bailarines y hombres misteriosos con la cara pintada de blanco que se te aparecen en sueños, estás bien. Si no sabes bien qué hacer, aquí tienes una idea sencilla, siempre pensando en el donut y no en el hueco en el medio del donut , como hubiera querido el maestro.

Se trata de hacer un brindis. Esto requiere cierta inversión de tiempo, así que ponte en modo RoRo y empieza por preparar la tarta de cereza que obsesionaba al agente especial Cooper en 'Twin Peaks' (1990) . ¿Por qué? Porque “sabe como el cielo al que van las tartas cuando mueren". Si no sabes como hacer una buena tarta, no te preocupes, internet está lleno de recetas muy específicas.

Acompaña con una taza de café "negro como la noche y ardiente como el infierno". Y listo. Ya estás in the mood para meterte entre pecho y espalda las películas más emblemáticas de Lynch, siempre con 'Mulholland Dirve' (2001) a la cabeza. O a dedicar el resto de tus días a intentar descifrar los vericuetos oníricos en 'Carretera perdida' (1997). O a enamorarte en bucle de Isabella Rosellini en 'Terciopelo azul' (1986) -no te preocupes, lo mismo le pasó al director- o simplemente a vivir, como decía el director, intentando pescar ideas y traducirlas al lenguaje que más te guste: puedes hacer una silla, un dibujo o una película, da igual, lo importante es la idea.