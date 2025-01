El secreto de esa vitalidad que le ha convertido en un galán atemporal puede residir en no haber dejado de trabajar -sigue inmerso en su megaproyecto 'Horizon: An American Saga', cuyo primer capítulo se estrenó en cines el año pasado- y sus seguidores pueden ver en redes que monta a caballo, corre, medita, sube a helicópteros y se atreve con lo que se le ponga por delante.

El gran pilar de su magnífico estado de forma está en la familia. "Tengo niños pequeños y me esfuerzo mucho para jugar más que ellos. Me encanta montar un poco a caballo y luego llevarlos a las pozas y simplemente correr buscando cangrejos. Creo que una de las cosas más importantes que me ayuda es que no me quedo sentado. Salgo y le doy el mayor mordisco posible a todo lo que se me pone por delante", contaba en GQ.