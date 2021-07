Desde el pasado sábado, el cine español está de luto. Pilar Bardem, una de las actrices que más ha luchado por los derechos laborales de su profesión, falleció a los 82 años. Entre otros muchos logros, la actriz fue una de las mayores impulsoras a la hora de conseguir que no se hiciesen dos funciones por día. Por lo que no es de extrañar que sus compañeros y amigos le hayan dedicados sentidas despedidas. Antonio Banderas, Asier Etxeandía o Loles León han sido solo algunos de los que le han dedicado algunas palabras de cariño y afecto; incluso su nuera, la actriz Penélope Cruz, le ha escrito una emotiva carta en redes sociales. Hubo otras causas que la llevaron a adquirir un sólido compromiso político, como la violencia de género o el 'No a la guerra' a principios del milenio. Además de activismo, recientemente dejo por escrito que el arte y su familia siempre fueron su propiedad: "Solo puedo confesaros, para quien quiera leerlo, que mis hijos, mi oficio y mi compromiso con la sociedad y las causas que considero justas han sido y son mi vida". En el vídeo, recordamos su vida en imágenes.