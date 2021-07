Jackie Chan, de dar patadas a querer iniciarse en política: "Quiero ser miembro del Partido Comunista"

No hay generación que no le conozca. A sus 67 años Jackie Chan sigue siendo el actor por excelencia de las películas de artes marciales que no tuvo una infancia precisamente sencilla, pero desde temprana edad ya sabía actuar, cantar, bailar, y por supuesto, dar rienda suelta a las artes marciales que tantas alegrías en el cine le han dado. Tras décadas en la gran pantalla e incluso después de haber recibido un premio Óscar honorífico, ahora parece tener un nuevo objetivo: la política, y eso que en su pasado ha sido crítico con la política de China.