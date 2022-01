Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker y otras actrices criticadas por envejecer

Numerosas famosas han sido criticadas por mostrar los signos de la edad, pero silenciaron los comentarios negativos aceptando el proceso natural del cuerpo.

Estas son solo algunas de las famosas que aman sus arrugas y no es para menos.

Las arrugas, la flacidez y la pérdida de elasticidad para muchas son como una sentencia del fin de la juventud. Pero hay una generación de famosas que han demostrado que la edad y la juventud son relativas. No dudamos que detrás de su impecable cara y definida silueta hay bisturí (y varios inyectables) de por medio. Sin embargo, la naturalidad y actitud con la que se presentan nos hacen repensar cómo se 'debería' ver una mujer a los 50 años.

De hecho, todas ellas pueden presumir una mejor calidad de piel y un musculoso cuerpo frente a personas de la mitad de su edad. La última en ser atacada ha sido la actriz Sarah Jessica Parker, quien se sinceró en una entrevista con Vogue. "Hay mucha cháchara misógina sobre nosotras que nunca escucharíamos sobre un hombre", declaró. "Tiene el pelo gris, tiene canas. Estoy sentada con Andy Cohen, él tiene la cabeza llena de canas y está perfecto. ¿Por qué es válido para él? No sé qué decirle a la gente", explicó.

"Todo el mundo tiene algo qué decir. Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas. Parece que la gente no quiere que estemos a gusto con el momento en el que estamos, como si disfrutaran de nuestro dolor siendo quienes somos ahora, si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas o si haces algo y eso te hace sentir mejor", lamentó. "Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué quieren que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", se preguntó. Pero Sarah no ha sido la única, repasamos algunos casos más.

Julia Roberts

Julia Roberts, una de las celebridades más famosas de Hollywood y de las más queridas en Estados Unidos, sufre hoy uno de los padecimientos más comunes de las estrellas en las redes sociales. Hoy la actriz tiene 54 años y en su cuenta de Instagram más de 9 millones de seguidores. En 2018, “La novia de América", como es conocida en Estados Unidos, sufrió duras críticas por "su forma de envejecer", aunque ella no se quedó callada y habló junto a Oprah Winfrey.

Todo fue después de que su sobrina Emma Roberts mostrara una foto junto a su tía. “Un gran número de personas sintieron la necesidad absoluta de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de porqué publicamos una foto en la que me veo terrible", comenzó Julia Roberts.

"Me sorprendió cómo me hizo sentir. ¡Soy una mujer de 50 años y sé quien soy, pero aún así esto hirió mis sentimientos! Me entristeció que las personas no pudieran ver el punto de la foto, la dulzura en ella, la felicidad que brillaba en la imagen. Entonces pensé: ‘¿Qué pasaría si tuviera 15 años?’”. En ese sentido, ella se limitó a agregar: “Me hace feliz que esto pasara, porque me da una idea de algo que no conocía. Tienes que vivirlo para entenderlo y esto es solo una pequeña muestra de lo que realmente pasa en las redes sociales”.

Mónica Bellucci

Mónica Bellucci, es una actriz y modelo italiana. Está considerada como una de las mujeres más bellas del mundo. Actualmente, Mónica tiene 57 años y los lleva con porte y elegancia. En lo referente al paso del tiempo, Bellucci no siente ninguna presión pues ella se siente radiante año tras año: "No me da miedo envejecer. No es una enfermedad: es simplemente la continuación de una feminidad que se expresa de forma diferente".

Cate Blanchett

Cate Blanchett es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes del cine: dos Óscar, tres Globos de Oro, tres Premios BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores. A la par de sus méritos como actriz, es famosa por poseer un estilo único, edgy, sofisticado e imponente.

Pero, sobre todas las cosas, la actriz australiana de 52 años ama sus arrugas. Declaró que eran los surcos de su vida, de su experiencia, de su paso por el mundo, que no le molestaba, ni mucho menos, envejecer. Le había encantado ser veinteañera, también treintañera, pero ya lo disfrutó en su momento, se ha sincerado, ahora está feliz como está. "¿Por qué voy a querer erradicar las arrugas? Tan sólo hay que vivir tu vida, la muerte no va a ser más fácil porque no puedas mover la cara".