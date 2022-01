Tras volver a plano, Craig ya sabía lo que había pasado. "Me mandaron este maravilloso anillo de luz que he montado con un iPad en el medio y me acerqué así y se me cayó en la cabeza" dijo riéndose también ante la carcajada del actor español. "¿Te das cuenta? No me extraña que me lesione en cada película que hago. Literalmente mientras lo montaba se cayó y 'ouch'. No me estoy desangrando, es solo esto, ya sabes. Si no me lesiono mientras grabo, no lo estoy haciendo bien", seguía diciendo el actor con su pequeña herida en la frente.