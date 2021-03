Breviario de la Cerveza, de Iván Bouso y editado por Doveliar, editorial ya desaparecida, es el libro para el que Quique San Francisco se animó a escribir el prólogo que tituló La Cerveza de Compañía , donde dio rienda suelta a su capacidad literaria pero también a esa ironía que tanto le caracterizó a lo largo de toda su carrera. Un texto que no tiene desperdicio para aquellos que nunca le hacen ascos a una caña fresquita con su aperitivo.

Prólogo - 'La Cerveza de Compañía'

Reconozco que a veces te he sido infiel y que incluso ha habido épocas en las que apenas nos hemos visto. Pero no eres rencorosa y cuando volvemos a encontrarnos, siempre me besas en los labios como si nada hubiera pasado.