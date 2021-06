Desde la bañera

"¿Por qué no estar en el lugar en el que adoras sentarte y hablar con la gente? Me encanta hablar con mi marido cuando estoy sentada en el baño, así que ¿por qué no hacer lo mismo con América?", le dijo Mirren al presentador. "Por eso eres la mejor", reaccionó Fallon al momento. Eso sí, ha tenido cierta preocupación, "las burbujas están bajando", decía entre risas, por lo que ambos pactaron hacer una entrevista rápida. "Rápida, sí, por favor. 'Fast and furious', sí", volvió a bromear la actriz, que tenía bien preparado el escenario con una orquídea detrás y una toalla por lo que pudiese pasar.