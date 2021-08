Humphrey Bogart, el tipo duro al que no quisieron de niño y que descubrió el amor a los 50

Su segunda mujer alegó en los papeles de divorcio que el actor no hacía otra cosa que beber. De Bogart se decía que siempre parecía venir de una borrachera o dirigirse hacia una. Lo cierto es que aquel segundo matrimonio terminó porque él pretendía que ella no trabajase y, cuando ella triunfó en el teatro, decidió continuar con su carrera en vez de quedarse de ama de casa como él quería.

'Tener y no tener' se rodó en 1943, cuando él tenía 43 años, 24 más que su compañera. Una noche Bogart entró en su camerino y, como si aún estuviesen en una película, le levantó la barbilla con la mano suavemente, se agachó y la besó . Después le dio un paquete de cerillas para que apuntase su número de teléfono. Según el director de la película, Howard Hawks, de quien Bogart se enamoró fue del personaje que ella hacía en 'Tener y no tener'. Así que (siempre de acuerdo con la versión de Hawks) la actriz tuvo que pasarse el resto de su vida interpretándolo.

No empezaron su relación inmediatamente. Él intentó salvar su matrimonio con Mayo Methot, pero en cuanto quedó claro que no había nada que hacer se divorció y se casó con Bacall a los diez días. Aunque Bacall siguió trabajando (y rodó dos películas más con Bogart, 'El sueño eterno' y 'Cayo Largo'), lo cierto es que apenas hizo una película al año mientras estuvieron casados.

"Él quería una esposa. No quería una actriz. Había estado casado ya con tres actrices y desde el principio me dijo 'Te quiero y si quieres tener una carrera haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte, pero no me casaré contigo'. Quería una esposa que fuera con él y estuviera a su lado. Y eso era lo que yo deseaba, por eso quería hijos. Él nunca había tenido hijos. Yo era feliz siendo su esposa. Me encantaba, porque lo amaba de verdad", explicaría Bacall años después.