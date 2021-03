'Pelé: fútbol, infidelidades y dictadura'

Mucho se ha hablado sobre Pelé, pero hasta ahora, a sus 80 años, no lo había hecho él mismo en un documental. El futbolista más grande de todos los tiempos se abre en canal en 'Pelé' (Netflix), bajo la dirección de David Tryhorn y Ben Nicholas. Partiendo de sus éxitos futbolísticos, como el Mundial del 70 , abre la puerta a su faceta más personal, presentándonos a Edson Arantes do Nascimento . Se sincera, por ejemplo, sobre su papel frente al gobierno militar en la dictadura brasileña. Reconociendo el poder de su silencio entonces, que sus compañeros señalaron instándole a pronunciarse en aprovechando su poder mediático: "Si fuera a decir ahora que nunca fui consciente de las dificultades de mis compatriotas, sería mentira" , confiesa haciendo una referencia velada a las 421 muertes que dejó el régimen militar.

Una misma historia que ha repetido desde entonces ante la justicia y los medios: en 2014 con una carta abierta en The New York Times y en 2018 con una entrevista en la cadena CBS, aquí relata la versión extendida de los hechos. "Un ataque lleno de falsedades", con estas palabras se han defendido contra el documental Woody Allen y Soon-Yi , hija de Farrow y ahora esposa de Allen, a través de un comunicado lanzado por sus representantes. El cineasta, sin embargo, también había defendido su propia versión de los hecho con la biografía que lanzó en 2020, 'A propósito de nada'.

Dirigido por Blair Foster, Monica Lewinsky explicó en Vanity Fair porque quiso participar en este documental y no lo hizo en televisión cuando recibió ofertas millonarias para contar su historia: "Ella [la directora] me señaló durante una de las grabaciones que casi todos los libros escritos sobre el juicio político de Clinton fueron escritos por hombres. La historia está literalmente escrita por hombres. Por el contrario, la docuserie no solo incluye más voces de mujeres, sino que encarna la mirada de una mujer: dos de las tres editoras principales y cuatro de las cinco productoras ejecutivos son mujeres. Puede que no me guste todo lo que se ha incluido en la serie o que se ha dejado de lado, pero me gusta que las mujeres formen la perspectiva".