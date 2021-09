"Como diría el Nota… (su personaje en 'El gran Lebowski') Una nueva mierda ha salido a la luz. Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad seria, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno" , así contaba Bridges al mundo su enfermedad hace un año.

El ganador del premio Óscar por su papel en 'Corazón rebelde' ha dado una gran noticia a sus seguidores: su cáncer se encuentra en remisión . En la carta cuenta como gracias a la ayuda de los médicos y los tratamientos ha logrado reducir el tamaño de su tumor al de una canica. Pese a ello, no ha dudado en contar cómo ha sido todo el proceso , que no siempre ha sido fácil para el actor, menos aún teniendo en cuenta que todo se ha desarrollado en plena pandemia.

Esto ha sido clave, pues tal y como relata, sus sesiones de quimioterapia coincidieron con el momento en que el actor se contagio de covid-19. "La covid-19 me ha pegado fuerte, pero me he vacunado por completo y ahora me siento mucho mejor", escribía el intérprete. A pesar de todo el proceso, cuenta que se ha sentido animado durante gran parte del tiempo, aunque sí que reconoce que tuvo "momentos de gran dolor", tanto que cuenta que "este baile con la covid hizo que el cáncer pareciera un paseo".