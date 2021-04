Johnny Depp, por primera vez con canas: en su nueva película interpreta a un fotógrafo maduro

La relación entre la cana, la plenitud y el descubrimiento en plena madurez no parece casualidad. Desde Uppers, donde abanderamos el poder del pelo blanco, libre y natural, ya hace tiempo que venimos escuchando a diferentes rostros (y melenas) del panorama mediático contando cómo al abrazar la cana, esta les ha llevado a lugares donde se reconocen más a sí mismos. El presentador y actor Carlos Sobera, por ejemplo, explicaba por qué es importante que esta industria incluya más diversidad también en cuestión de edad, arrugas y pelo blanco: "Ver gente en la tele que tiene que edad me gusta mucho, y me gustaría verla en todas partes".