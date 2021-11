José Sacristán, Premio Goya de Honor 2022: de un hogar sin baño a dos butacas del Teatro Español en casa

Sus 84 años y una vida de éxitos no le han hecho perder la humildad de niño nacido en plena Guerra Civil española. Sale cada tarde con su "gorra a trabajar" y no entiende otro modo de ver 'Eva al desnudo' si no es arrodillándose en un reclinatorio. El actor anuncia que su retirada está próxima, pero en febrero recibirá el Premio Goya de Honor 2022 y en julio recogió el Premio Nacional de Cinematografía con un emotivo discurso. Casi nada. No cree que haya nada que pueda superar a 'Señora de rojo sobre fondo gris', un monólogo de Delibes que compromete su agenda al menos hasta 2021.