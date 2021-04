Primer elemento: un rizador de pestañas . Scorsese, lejos de rendirse en su aparición estelar en TikTok, le explica a su hija que no sabe cómo se llama, pero le cuenta para qué sirve , algo que parece que Francesca no se esperaba para nada, pues su cara de sorpresa lo dice todo. Con el siguiente le pasa algo similar, una esponja de maquillaje que define como "algo de cosmética que usas" . Por el momento el director no va nada mal, puede que pase bastante tiempo en la zona de maquillaje durante sus rodajes.

El siguiente es fácil, una coleta, aunque él lo llama "algo para el pelo" y Francesca se lo da por válido. Ya con el donut de pelo se ve que el director no tiene mucha idea para lo que puede servir. Primero intenta escaquearse diciendo que no lo ve bien y luego comenta si puede ser algún tipo de almohada, pues no. Al final su hija tenía razón, no lo ha hecho tan mal. Veremos si a partir de ahora Francesca sube algún reto más con su padre, además de las fotos que suele publicar con él en su Instagram.