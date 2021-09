Aún no es oficial, pero Matthew McConaughey lleva meses alimentando su candidatura para ser gobernador de Texas, un puesto para el que verdaderamente no se ha presentado oficialmente pero que gran parte de la población da por hecho que hará. Tanto, que en una encuesta de The Dallas Morning News se asegura que, de presentarse a las elecciones en noviembre se convertiría en el gobernador de Texas, concentrando el 44% de los votos de los ciudadanos. Algunos medios han afirmado que el actor ha hecho llamadas a círculos influyentes para asegurarse el apoyo de cara a las elecciones. De dar el salto, no sería el único intérprete o artista que se mete en política, muchos otros lo han hecho antes.