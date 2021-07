Desde hace años es sonado el mal rollo entre Dwayne Johnson 'La Roca' y Vin Diesel surgido en la octava entrega de 'Fast & Furious'

"Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluso un importante cara a cara en mi caravana", dijo 'La Roca'

Tras la ausencia de Johnson en la novena entrega, ¿volverá para alguna de las dos películas que le quedan a la saga?

Siempre ha sido un secreto a voces. La relación entre Dwayne Johnson 'La Roca' y Vin Diesel no siempre ha sido especialmente idílica. Este último lleva en la franquicia desde la primera entrega, mientras que Johnson llegó en la quinta, no por ello menos imprescindible para los seguidores de la saga. Con el estreno de 'Fast & Furious 9' y la ausencia de 'La Roca' nos preguntamos, ¿cómo ha sido la enemistad entre los actores? ¿Ha sido verdadera o un simple rumor hollywoodiense? Veámoslo.

El mensaje de la discordia

Si hay que ponerle fecha al momento en el que vimos los primeros atisbos de problemas detrás de las cámaras hay que remontarse a verano de 2016. El equipo de la franquicia se encontraba en la recta final del rodaje de la octava parte de la saga y Dwayne Johnson lanzaba un enigmático mensaje en Instagram. En ese texto comentaba que eran sus últimos días de filmación y alababa a la franquicia y al equipo que trabaja en ella. "Mi compañeras son increíbles y las quiero", escribía, pero entonces lanzaba la bomba.

"En cambio, mis compañeros son diferentes. Algunos son grandes profesionales, pero otros no. Esos son unos gallinas que no hacen nada. Nenazas. Cuando veáis la película en abril y parezca que no estoy actuando en algunas escenas y mi sangre esté a punto de hervir, tendréis razón", contaba en su Instagram, donde empezaban las especulaciones sobre a qué parte del reparto masculino se refería el actor.

Sobre esto, Tyrese Gibson fue el primero en pronunciarse eliminándose de la lista como posible enemigo de 'La Roca' en la franquicia. "Si va a generalizar diciendo que tiene problemas con algún compañero masculino, ¿podría ser más claro y dar nombres? No sé quién tiene un problema con él y no tengo detalles de cuáles son esos problemas", zanjaba. Aún así, luego ha salido a la luz alguna que otra polémica en la que Gibson le acusa de romper la familia de la saga por aceptar el spin-off de su personaje, aunque hace unos meses revelaba que ambos mantienen buena relación.

La grandeza de uno, la envidia del otro

Pero dejemos a Gibson a un lado porque la otra parte de la historia es Vin Diesel. Durante un tiempo aparecieron informaciones de fuentes anónimas sobre que el rodaje había ido bien o que incluso todo este rifirrafe era parte de una campaña publicitaria. Entre tanta especulación, finalmente varios medios descartaron a varios actores y la diana cae en Vin Diesel.

Es entonces cuando empiezan los rumores por ambos bandos. Por un lado, se comentaba que los aires de diva de Diesel no sentaban bien a Johnson, tampoco al resto del reparto, pero lo pasaban por alto. El actor parece ser que llegaba tarde al rodaje, o no iba, o se pasaba la mayor parte del tiempo en su caravana. Pero luego está la versión opuesta, en la que se habla de que lo que movía a 'La Roca' era la envidia, pues la estrella de la saga es Diesel y, por tanto, se lleva unos cuantos billetes más.

Tímidos acercamientos

Y poco a poco se acerca el estreno y la promoción de la película en redes y medios, donde Vin Diesel intenta esquivar todos los rumores. "Dwayne solo tiene un Vin en su vida. Solo tiene un hermano mayor en el mundo del cine y soy yo", contaba en una entrevista antes del exitoso estreno. En esa gran pantalla pudo verse que no compartían planos y en la escena final, cada uno en una esquina diferente. Recordemos aquel "cuando veáis la película en abril" de Dwayne Johnson.

Hubo que esperar un poco para tener explicaciones cuando Johnson comentó en una entrevista en 2018 que era verdad que no salían juntos en ninguna escena. "Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluso un importante cara a cara en mi caravana, me di cuenta que tenemos diferencia sobre cómo entender el cine y la colaboración", decía. A ello añadía no estar seguro de aparecer en siguientes entregas, pues estaba concentrado en el spin-off de su personaje junto al de Jason Statham.

Y así ha sido pues, con la excusa de su película con Statham, decidió no participar en la novena de 'Fast & Furious', pero en 2019 dejaba la puerta abierta para un posible regreso en la décima: "La verdad es que hay asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. No está terminado", decía sobre su personaje y el de Diesel. Incluso de cara al éxito de su película, agradeció en Instagram a su "hermano Vin por el apoyo a 'Hobbs & Shaw'. Qué paseo tan salvaje desde que, hace 10 años, me invitaste a la familia 'Fast & Furious'. Todos los caminos conducen a una cosa. Te veré pronto, Toretto".

Y llegó 'Fast & Furious 9'

Ha pasado tiempo desde entonces y la novena entrega ya está en cines sin la presencia de Dwayne Johnson y Vin Diesel ha tenido que hablar. "Mi enfoque en ese momento fue el de ofrecer mucho amor duro para ayudar a que la actuación estuviera donde tenía que estar", decía el mes pasado. A ello sumó otras declaraciones en las que afirmaba que "como productor dije: 'vale, vamos a coger a Dwayne Johnson, al que se asocia a la lucha libre, y vamos a forzar al mundo del cine y al público habiendo que su personaje sea alguien que no conocen'".

Es decir, leyendo entre líneas, parece que Diesel se tomase la llegada de 'La Roca' a la saga como su descubrimiento como intérprete, pero lo cierto es que Johnson ya llevaba muchos años inmerso en su faceta como actor, por lo que puede que no le sentase del todo bien la actitud de su compañero de rodaje.

¿Volver para el adiós definitivo?