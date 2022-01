Puede que parezca mentira, pero hace ya 17 años desde que se estrenó 'Troya' , la película protagonizada por Brad Pitt en el papel de Aquiles que adaptaba al cine 'La Ilíada' de Homero que en cierto modo fue uno de los grandes taquillazos a nivel mundial aquel año. La superproducción ha sido una de esas películas que, aunque no se vuelvan a ver, quedan en el imaginario. Romance, traición, batallas. 'Troya' lo tenía todo, también sus secretos de rodaje , y hoy te traemos uno que envuelve a una de las escenas clave de la película que marca el rumbo de la trama.

Tanto Brad Pitt como Eric Bana decidieron no utilizar dobles en esa escena para ser lo más fieles posibles a sus personajes y a la historia, equipándose con armaduras, lanzas y espadas. La batalla no es corta, dura unos tres minutos de metraje, por lo que tuvieron que tomarse muy en serio los ensayos de una coreografía llena de armas y golpes para conocer qué movimiento tenían que hacer en cada momento y cuál hacía el otro.

Al final todos esos meses de trabajo y entrega, tanto que paradójicamente Brad Pitt se lesionó el talón de Aquiles, ambos actores se llevaron un pequeño sobresueldo sobre su ya millonario salario. De lo que no cabe duda es que no volverás a ver la escena de la misma manera sabiendo que esos golpes dolían de verdad, ¿o no?