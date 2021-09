Peluquera, divorciada y su "mejor amiga": Encarna, la madre de Penélope Cruz a la que dedicó su Copa Volpi

En una entrevista con Ideal , Mónica continuaba detallando el ambiente que había en casa cuando llegaban estas fechas tan señaladas, y que daban muestra de cómo era el carácter humilde de Encarna: "Nada de eso [habla sobre comidas lujosas en casa]. A nosotros no nos gusta vivir en 'Los mundos de Yupi'. En mi casa, gilipolleces, las justas". " Mi madre es un modelo total, a ella se lo debo todo . Es una madre, madre, con todas las letras y estoy muy orgullosa de ella", explicaba Mónica.

Otra vecina de la calle donde se criaron Penélope y su familia también contaba algún secreto relacionado con la madre de la actriz y el origen de su nombre: "Ellos eran muy buenos, unos niños muy responsables... También traté mucho a Encarna, la madre, que me hacía ponerle una cinta que tenía yo de Serrat. ¡Fíjate, recuerdo que siempre contaba que le puso de nombre a la niña Penélope por la canción de Serrat !".

Acompañada por su marido Javier Bardem desde el patio de butacas, Penélope quiso recordar así a su suegra: "Ella hizo mucho por los actores y actrices de este país, y su amor y pasión por esta profesión fue enorme. En su última conversación me dijo, ya con la voz muy débil: 'te quiero'. Creía que ya era lo último que me iba a decir, pero después me dijo algo más bajito, solo dos palabras: Copa Volpi. Esto va por ellas dos y por todas las madres".