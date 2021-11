Durante el rodaje, McDowell lo dio todo. No utilizó dobles, estuvo a punto de perder el conocimiento en la famosa escena del ahogamiento, se rompió varias costillas y hasta llegó a rayarse una córnea en la escena en la que a Alex le fuerzan a ver imágenes ultraviolentas. Todo este esfuerzo le hizo firmar el que sería el gran papel de su carrera, una interpretación soberbia que le valió el aplauso de la crítica y una nominación a los Globos de Oro, pero no le sirvió para firmar otra colaboración con Kubrick por, según dicen, un problema con la retribución económica tras semanas de trabajo extra.

En los últimos años, también se ha ganado un hueco en series de gran popularidad, como 'Mozart in the Jungle' o 'Heroes', y ha salido en películas como ‘Rumores y Mentiras’, de Will Gluck (2010), ‘El libro de Eli’, de Albert y Allen Hughes (2010) o ‘Bombshell: El escándalo’, de Jay Roach (2019). Incluso ha aparecido en ‘The Artist’, de Michael Hazanavicius (2011), la gran ganadora de los Oscar de 2012. Y es que tal vez no hemos reparado en él en todos estos años, pero McDowell nunca nos ha abandonado.