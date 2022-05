La estrella de "Top Gun", "The Doors", "Willow", "Heat", "Batman Forever", "True Romance" o "Tombstone", sigue recuperándose del cáncer de garganta. Una guerra que atraviesa este filme y lo divide en dos partes, cómo era su vida antes y después del diagnóstico. A través de vídeos caseros y otras imágenes recogidas de las películas en las que participó, esta obra nos muestra al Kilmer más humano.

Mientras prepara los ensayos para una obra de teatro sobre Mark Twain que él mismo dirige e interpreta, a Kilmer le diagnostican un cáncer de garganta, que a pesar de estar actualmente en remisión, le ha obligado a someterse a una traqueotomía que ha afectado a su capacidad de hablar. "Estoy recuperándome, y aún me cuesta hablar y hacerme entender. Pero, más que nunca, quiero contar mi historia. Porque pasé décadas buscando mi voz, en personajes, en películas…", dice en este documental.

"Me veo como una persona sensible e inteligente, con alma de payaso", confiesa. Mientras el actor se sujeta el soporte de su garganta, dice: "He intentado percibir el mundo como una obra de vida".