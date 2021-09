Según un hilo en Twitter que explica esta historia, Dorfman logró el contacto de Superman gracias a Margot Kidder, su compañera de reparto en la saga del superhéroe. Al parecer hablaron durante una hora del tema que Reeve ya conocía por un artículo publicado en The New York Times. Tal y como algunos medios definen la conversación, el actor preguntó cómo de peligroso era Chile para él o cómo podía ayudar a sus compañeros chilenos. Dorfman no dudó en contestarle con sinceridad a ambas cuestiones, no le podía garantizar seguridad, pero le afirmó que si iba, podía "salvarles la vida".