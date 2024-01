Entre lo rebelde y la maldad: ¿por qué las monjas están de moda?

María de San José, Santa Teresa, María Jesús de Ágreda, Juana Inés de la Cruz, Clara de Asís, Catalina de Erauso y todas las de tu infancia y las de la infancia de tu madre y las de más atrás. Las monjas están de moda. Imagen de candidez para unos y de pura maldad para otros , dejando a un lado sensibilidades religiosas, sus misteriosas comunidades femeninas y su búsqueda (mística y no tanto) de la carnalidad de Cristo se están viendo retratadas de diferentes modos en novelas, podcasts, series, películas, y obras de teatro . ¿A qué se debe este auge de los hábitos en lo cultural? ¿Qué simboliza para unos y para otros?

“Esta revaluación está relacionada en cierto modo con la llegada del feminismo a todos los ámbitos . La visibilización de la mujer, ¡aunque parezca mentira, también en la iglesia católica! ”, afirma Plata. Además, para las nuevas generaciones de mujeres jóvenes que han vivido el #Metoo tiene un matiz extra: “Simboliza la sororidad que siempre ha existido entre las comunidades femeninas inmersas en comunidades tremendamente patriarcales. Una monja siempre pertenece a su comunidad, no está sola sino que está y pertenece al sistema de sus hermanas”.

Buen ejemplo de ello es la reciente y esperada novela de Agustina Bazterrica, ‘Las indignas’ (Alfaguara), quien, tras más de medio millón de lectores y ser traducida a 30 idiomas con su anterior libro, ‘Cadáver exquisito’, se lanzó a investigar este universo. Un universo que se le quedó metido en el cuerpo desde su niñez. “Mi madre fue a unas monjas jesuitas y lo paso muy bien. Pero luego me mandó a unas alemanas, le falló el cálculo. Era un ambiente muy represivo, funcionábamos como una secta, consiguieron que nos vigilásemos entre nosotras, su trabajo con la culpa era descomunal y extremadamente dañino para unas niñas”, explica Bazterrica.

Algo hay en el imaginario colectivo de estas primeras dos décadas del siglo XXI que está conectando de lleno con una sor. Y no solo en España. ‘Las hijas de Felipe’ son un dúo formado por Ana Garriga y Carmen Urbita, ambas expertas en el Barroco con doctorados en Estados Unidos, que durante los últimos años han ido contando en su podcast las andanzas de monjas extraordinarias (muchas de ella lesbianas) de sus siglos favoritos, el XVI y XVII.

"He ido a muchas ferias y he vivido algunos fenómenos, pero nunca lo de ir pasando por los pasillos y que todo el mundo vaya diciendo 'son las de 'the nun book”, aseguró el pasado noviembre la agente literaria María Cardona a El Cultural sobre el libro que preparan Garriga y Urbita, y que se publicará en Blackie Books en el 2025 con sobrenombre de ‘Sabiduría de convento: cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI’.