La escalada del novio de Bret Easton Ellis de drogas y enfermedad mental: "No te das cuenta hasta que te golpea en la cara"

El autor de 'American Psycho' publica un largo comunicado para explicar la situación de su novio, ingresado en un psiquiátrico

Todd Michael Schultz, pareja del autor desde hace 14 años, habría sufrido un brote psicótico a causa de las drogas

El comunicado de Ellis es también un extenso mea culpa y sugiere que quien hace la vista a un lado se convierte también en parte del problema

Durante el rodaje de 'Menos que cero' (1987), la película basada en el libro homónimo de Bret Easton Ellis, el actor Robert Downey Jr. se encontraba en medio de una escalada autodestructiva que lo llevaría, algunos años después, a entrar en prisión por allanamiento de morada y posesión y consumo de cocaína y heroína. Downey Jr. sobrevivió para retomar su carrera y convertirse en estrella de las películas de Marvel, además de un actor aclamado por la crítica. Tal vez Easton Ellis, que tuvo su propio periplo por el mundo de las drogas, piense en Downey Jr. ahora que Todd Michael Schultz, su novio durante 14 años, acaba de ser ingresado en un psiquiátrico acusado también de allanamiento de morada debido a brote psicótico causado por el consumo masivo de drogas. Al menos eso deja entrever en un comunicado que acaba de publicar en sus redes: "No creo que sea demasiado tarde para él".

"Estuve ciego"

Llama a atención el profundo y maduro mea culpa que hace el escritor de 'American Psycho', sin caer en dramatismos pero asumiendo su parte de responsabilidad ya que, finalmente era el quien convivía con Todd. "Durante mucho tiempo estuve simplemente ciego, sin comprender la gravedad de la situación de Todd y lo enfermo que estaba en realidad", sostiene para, posteriormente, hacer un doloroso recuento de las personas de su entorno que, como él mismo, también lidiaron con este problema. "Los problemas de salud mental y la adicción a las drogas aparentemente han afectado a todas las familias que he conocido, incluida la mía. Perdí a mi hermana menor por una combinación de ambas cosas en agosto pasado (murió a los 53 años) y la lucha de mi padre contra el alcoholismo llevó a su muerte a los 50 años en 1992".

Schultz, de 37 años, llevaba ya varios bastante tiempo manifestando un comportamiento errático que, para el escritor, no pasaba de ser una excentricidad. Sin embargo, ya en 2021, advertido de la gravedad del asunto, conminó a Todd a que ingresara a una clínica de desintoxicación, cosa que su pareja acepto. Durante unos meses pareció que el asunto mejoraría pero finalmente, como ha contado el propio Ellis: " la semana pasada sufrió un colapso psicótico inducido por drogas. Fue arrestado y ahora está encerrado en una sala de psiquiatría, días después, sin saber dónde está ni por qué está allí".

Acompañamientos

¿Qué llevó al escritor a esa 'ceguera' respecto a la salud mental y las adicciones de su novio? Para empezar, aunque vivían juntos, tal como explica en su comunicado hacían cada uno su propia vida y se cruzaban para tener largas conversaciones sobre libros, ver películas y comer. Es probable, como él mismo asegura, que la diferencia de veinte años entre ambos tuviera también que ver. Apenas hace unos meses, a su paso por Madrid, el escritor decía que su novio era más joven "y más loco". Pero hoy, el mismo reconoce que "Hay una delgada línea entre amar a alguien y permitirle todo; no te das cuenta hasta que te golpea en la cara".

"A menudo no era consciente de que había otro Todd -continúa la reflexión de Ellis sobre el problema-. La gente me hablaba de sus peroratas en las redes sociales, preocupada, y como facilitador yo decía "Oh, eso es solo Todd" o "Eso es solo arte escénico" y lo ignoraba sin saber qué tan desquiciado podría volverse". Ellis se refiere a los videos que solía subir su pareja -en uno de ellos habla de su candidatura a la presidencia de EE UU-, siempre con un lenguaje claramente perturbado o por lo menos errático.

Y lecciones

El comunicado de Ellis ha suscitado una ola de solidaridad entre sus muchos lectores, pero eso no impide que el autor sufra al considerar que él mismo pudo haber sido parte del problema. "Los sentimientos que tienes por esta persona que obviamente siente dolor te impiden conseguirle la ayuda que necesita y, si son pareja, Tú también te conviertes en el problema al no afrontar la realidad de la situación y no conseguirle esa ayuda. A veces, con Todd era evidente que había una manía presente y luego semanas en las que no la había. Días en los que se sentaba tranquilamente en su escritorio o leía a Thomas Mann, tomaba té y veía películas conmigo. Donde parecía no sólo cuerdo y completamente normal sino también divertido y atractivo. Ése era el Todd con el que a veces vivía. Hasta que me di cuenta, demasiado tarde, que ya no lo era".

A día de hoy, Todd Michael Schultz se encuentra recluido pero cuenta con un equipo de apoyo en un pabellón psiquiátrico. Y según su todavía pareja, apenas salga será llevado directamente a un centro de rehabilitación por todo el tiempo que sea necesario.