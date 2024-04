George Harrison: cinco contradicciones del Beatle silencioso, según una reciente biografía

Desde la célebre pelea en la película 'Let it be' -matizada en 'Get Back' gracias a Peter Jackson- todos sabemos de la tensión existente entre el guitarrista y Paul McCartney. Este, convertido en líder de facto de la banda, se convirtió en el objeto del rencor de George que se sentía constantemente 'ninguneado' por sus compañeros. De ambos, era John, a quien George admiraba y respetaba profundamente, el que realmente lo menospreciaba. Paul era, simplemente un blanco más fácil. George incluso tocó la guitarra en 'How do you sleep at night' la celebre diatriba contra Paul que escribió John.Como puede verse en el siguiente enlace, llegó un momento en que el guitarrista no podía con ninguno de los dos: "El problema con John y Paul era que estaban tan ocupados siendo John y Paul que no se daban cuenta de quien estaba alrededor".