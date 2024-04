Cristina López Barrio: "Las Misiones Pedagógicas llevaban al campo alimento para el espíritu"

Fue algo con lo que me encontré. Estaba buscando información sobre un poeta que me gusta mucho, Luis Cernuda, y encontré en Internet un video en el que hablaba de su paso por las Misiones Pedagógicas. A partir de ahí empecé a indagar sobre ellas. Descubrí este proyecto que se había llevado a cabo entre los años 31 y 36 en España y me fascinó cuando vi unas fotografías que mostraban a la gente de campo que, por primera vez, veía el cine.