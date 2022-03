"No entiendo cómo podemos estar en este punto de nuevo. Además, no es solo la guerra, es todo lo que viene detrás. La posguerra es larga y dura, estoy recordando algunas de las escenas más difíciles de mi vida y se me encoge el corazón. Lo que más pena me da es que en todos estos años, después de dos guerras mundiales, no hayamos aprendido nada y las armas sigan siendo el primer recurso", nos cuenta.