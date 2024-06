Para que deje el móvil un rato: cinco libros para regalar a un adolescente (según su personalidad)

Unicornios, hipogrifos, adolescentes leyendo. Aunque a muchos les suene a fantasía, lo cierto es que aquello de que 'los adolescentes no tocan el libro ni con un palo' no es (del todo) cierto. De hecho, estudios recientes muestran que los índices de lectura en nuestro país manifiestan un crecimiento sostenido y, esperamos, perdurable. Es verdad que aquí la cosa va por 'fenómenos' -de 'Harry Potter' a 'Blue Jeans'- pero ¿qué más da si la lectura es tendencia mientras sea lectura?

¿Un millón de lectores adolescentes pueden estar equivocados? Por supuesto, pero ese no es el punto. El punto es que esta Joana marcús, su autora, nació en el año 2000, o sea que sabe de lo que habla. Vale, su propia entrada de Wikipedia dice que "es famosa por dejar sin estabilidad emocional a sus lectores", pero a quien quieres engañar, tu adolescente ya vive sin estabilidad emocional. Las novelas van de la relación entre Jenn y Jack. "Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de su familia y sus amigos y enfrentarse al..." Por favor no nos hagas repetirlo y confía en que le gustará.

Sí, este es el libro que tenía el tío que mató a Lennon en el bolsillo. Sí, hay muchas teorías de la conspiración sobre su relación con asesinos en serie. Pero más allá de esas monsergas, estamos ante uno de los grandes clásicos de todos los tiempos que ciertamente no fue escrito 'para' adolescentes pero sí 'sobre' adolescentes. O más bien sobre un adolescente. Porque precisamente ese es uno de los grandes temas del libro: la singularidad del individuo en plena crisis de diferenciación con el resto del mundo. La tragedia de sentirse único y empezar a aceptar que no lo somos. También está, claro, el intento desesperado por defender la inocencia. Una auténtica obra maestra.

Aquí la palabra clave es acompañamiento. Se trata de hacerles ver que no están solos en este valle de lágrimas y que alguién, hace ya casi 100 años, ya sentía "un deseo frenético de hacer polvo alguna cosa, por ejemplo, unos grandes almacenes o una catedral, o a mí mismo, de cometer temerarias idioteces, de arrancar la mascara a un par de ídolos generalmente respetados, comprar un boleto al olvido o al no me importa..." ¡Gracias! Dirás irónicamente, lector, pero de lo que se trata aquí es de que sientan que sabes cómo se sienten. Que entiendes. De nada te sirve negar una emociones de las que muy probablemente renegarán ellos mismos en otro momentos de su vida. (Pero eso no se lo digas).