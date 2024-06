Cuando España se obsesionó con Chaplin: "Charlot nos americanizó el gusto"

No duró mucho, es verdad, porque la guerra es el 'aguafiestas' más terrible , pero lo cierto es que dentro de esa ventana, alimentada por la noticias que llegaban en las cartas de los migrantes fascinados por las maravillas de la city, los españoles suspendieron temporalmente su desconfianza y vivieron el espejismo del 'american dream' de los dorados años veinte, los avances tecnológicos y las películas de genios como Buster Keaton o Charles Chaplin, que sí, era inglés, pero 'hacía cine americano', como apunta Juan Francisco Fuentes , autor de 'Bienvenido Mr. Chaplin' .

Los ingleses suelen decir que la irrupción de los Beatles fue como acostarse en una Inglaterra en blanco y negro y despertarse en una en colores. Aquí podríamos fijar ese momento, tal vez, con la muerte de Franco. Sin embargo, usted viene a decirnos que antes de la guerra no solo había colores, sino que España era una fiesta… ¿Fue así?

¿Éramos felices y no nos dábamos cuenta?

De nuevo es la impresión que se saca de los testimonios de quienes lo vivieron, por ejemplo, un político socialista, al que cito en el libro, que muchos años después, ya en el exilio, escribió que aquellos fueron años “venturosos, aunque entonces no nos lo parecían”. Escribiendo el libro me he acordado mucho también de lo que dice el escritor Rafael Chirbes en sus diarios tras repasar unas fotos antiguas de su madre, una chica humilde pero que antes de la guerra tenía todo el aspecto desenfadado y alegre de las jóvenes que seguían la moda americana. Diez años después, en las fotos de la posguerra parecía una mujer de aire triste y sombrío prematuramente envejecida.