Alok Kanojia, el mayor especialista en videojuegos de Harvard: "El problema no es el juego en sí, sino lo que el juego está reemplazando"

También conocido como Dr. K, Kanojia es psiquiatra y fundador de Helthy Gamer, una plataforma para investigar problemas relacionados con el abuso de videojuegos

El especialista acaba de publicar 'Cómo criar a un gamer sano', un libro para ayudarnos a acabar con las malos hábitos frente a las pantallas

¿Cómo lidiamos con eso los que crecimos en la era de las maquinitas y el Pac Man? Conversamos con Kanojia sobre los aspectos negativos y positivos del juego

Todos los padres de niños y adolescentes pasamos por los mismos dilemas con respecto a los videojuegos ¿si? ¿no? ¿desde qué edad? ¿qué tipo de juegos? ¿Tiene la cultura 'gamer' actual algo que ver con las aparatosas consolas a la que alimentábamos con monedas? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Perder la comunicación es otra manera de perderlos, quizá es 'la' manera de perderlos, y por eso nos aterra no entender ese 'mundo paralelo' en el que parecen querer instalarse a toda prisa y que está diseñado exactamente para eso: para seducir y crear adicción.

En medio de este panorama aparece 'Cómo criar a un gamer sano' del psiquiatra de la Escuela de Medina de harcard, Alok Kanojia: una mirada experta pero serena sobre los aspectos negativos de los videojuegos, y también, como no, de sus aspectos positivos.

Probablemente la primera pregunta que se hace cualquier padre es ¿a qué edad debo permitir que mis hijos empiecen a jugar a videojuegos? Pero es una pregunta trampa porque, para los padres, dejarles jugar a videojuegos es algo realmente tentador... Ya sabes, unas horas de 'libertad' o 'paz'. ¿Es un problema nuestro?

Yo mismo soy padre y te entiendo: cuando tu hijo está entretenido, por fin puedes descansar. Pero aquí está la cuestión: los videojuegos son herramientas poderosas y, como cualquier herramienta, todo depende de cómo y cuándo las uses. Y a los padres el mundo en realidad nos exige más. Un "trabajo urgente" hace 40 años solía ser de una semana, ahora la gente espera que respondamos por correo electrónico el mismo día. Hay más padres trabajando más tiempo y el cuidado de los niños es también cada vez más caro. Por eso terminan utilizando la herramienta que tienen más a mano para conseguir un poco de paz, como tu dices, o simplemente para trabajar: las pantallas.

Entonces no me vas a contestar lo de la edad ¿no?

No hay una edad mágica para empezar, hay que buscar un equilibrio. La clave es entender que los juegos no son sólo “entretenimiento”: activan partes del cerebro relacionadas con la recompensa, la interacción social y la resolución de problemas. Por eso, cuando pienso en mis propios hijos, no me fijo tanto en la edad, sino más bien en si son capaces de mantener el equilibrio. Los videojuegos pueden ser geniales, pero deben formar parte de una rutina más grande y saludable.

¿Cuál es la diferencia entonces entre un jugador “saludable” y uno que no lo es?

Los videojuegos se vuelven insalubres cuando la persona depende de ellos para satisfacer todas sus necesidades psicológicas, ya sea socializar, sentirse realizada o incluso construir su identidad. El problema surge cuando el juego comienza a reemplazar las experiencias de la vida real. Puede que estén subiendo de nivel en el juego, pero en realidad están estancados en un lugar. Los videojuegos saludables, digamos, son los que te permiten tener una vida plena y satisfactoria fuera del juego, es decir, cuando el juego es una fuente de recreación, no la principal forma de sentirnos bien con nosotros mismos.

De acuerdo, todos tenemos una idea de lo dañinos que pueden ser... Hablemos entonces del lado positivo... ¿Lo hay?

Por supuesto, los videojuegos tienen un lado positivo. Más allá del entretenimiento, pueden ayudar a desarrollar habilidades críticas como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la perseverancia. Incluso hay investigaciones que demuestran que los videojuegos pueden mejorar las habilidades del mundo real. Por ejemplo, un estudio descubrió que los cirujanos que jugaban a videojuegos cometían menos errores. Los juegos pueden tener beneficios prácticos.

¿Y crees que los videojuegos han cambiado la forma en que los niños aprenden? Quiero decir, en comparación con las generaciones anteriores...

Por supuesto. Tenemos dos problemas principales con el auge de los videojuegos. El primero es la reducción de la capacidad de atención. El TDAH está en aumento. Un juego es tan colorido y atractivo que no tienes que 'obligarte' a prestarle atención. Hará todo el trabajo de mantenerte concentrado. Por eso, ahora los niños tienen dificultades para concentrarse en la escuela porque la escuela es 'aburrida'. Su capacidad literal para concentrarse se ve reducida por los juegos. El segundo déficit preocupante que veo es la incapacidad de resolver problemas abstractos. Los juegos te lo descomponen todo. Después del nivel 1 viene el nivel 2. Vas del punto A al punto B. Así es como subes de nivel. El juego te muestra todos los pasos de principio a fin. Veo una generación de adolescentes y adultos que no saben cómo 'descifrar las cosas' en un sentido abstracto. No saben cómo 'encontrar una relación' o 'ordenar sus vidas' porque su cerebro no sabe cómo tomar este objetivo abstracto y convertirlo en pasos que puedan dar.

Y en ese sentido, ¿Crees que la fragmentación de estímulos (videos, capítulos, videojuegos) pone en peligro la capacidad de los niños para construir y contar historias o incluso expresar sus propios sentimientos y emociones?

Esa es una gran pregunta. Las breves ráfagas de estímulos que recibimos de cosas como videos o contenido de formato corto pueden hacer que sea más difícil concentrarse durante largos períodos de tiempo. Estamos entrenando a nuestros cerebros para esperar recompensas rápidas, y eso hace que sentarse a escribir una historia o trabajar con las emociones sea más desafiante porque esas actividades llevan tiempo. No es que los niños no puedan hacerlo, es solo que es posible que no estén practicando esas habilidades tanto. Necesitamos crear espacios para una participación más profunda, ya sea a través de la lectura, jugando juegos con una narrativa fuerte o simplemente manteniendo conversaciones ininterrumpidas sobre sentimientos. También sabemos que las 'stories', capítulos y videojuegos suprimen nuestros circuitos emocionales del cerebro. Cuanto más tiempo pasamos en dispositivos, más se apaga nuestro centro emocional y más insensibles nos volvemos. Esta es parte de la razón por la que son tan adictivos, porque si nos sentimos abrumados o tristes, podemos cambiar a una pantalla y adormecernos.

Es escalofriante descubrir que los videojuegos están diseñados para, digamos, 'jugar' con los cerebros de los jóvenes negándoles o dándoles la 'recompensa' de las dopaminas. Es el circuito más común de adicción. Y me hace pensar en la industria del narcotráfico. ¿Es la industria de los videojuegos una industria maligna?

No diría que la industria es malvada, pero definitivamente está construida para mantener a la gente enganchada, al igual que las redes sociales o incluso la publicidad. Los desarrolladores de juegos han aprendido a aprovechar el sistema de recompensa del cerebro, que puede crear patrones similares a los de la adicción. Son expertos en hacernos querer 'un nivel más' o 'una partida más'. La verdadera pregunta es: ¿Dónde trazamos la línea entre participación y explotación? Dicho esto, la industria podría hacer más para promover el equilibrio y el bienestar, sí, pero llamarla malvada puede ser una exageración. Se trata más bien de comprender el poder de estos sistemas y enseñar a los jugadores a usarlos de manera responsable.

Dices que uno de cada tres niños tiene una enfermedad mental que subyace a un problema con los videojuegos... ¿Cómo se relacionan ambos problemas?

Lo que vemos a menudo es que para los niños que luchan con problemas de salud mental subyacentes, los videojuegos pueden convertirse en una mecanismo para 'afrontarlos' . Si un niño tiene ansiedad, depresión o TDAH, los videojuegos ofrecen un escape. Los juegos le permiten sentirse en control, exitoso o socialmente conectado cuando podría sentir lo contrario en la vida real. El problema no es el juego en sí, sino lo que el juego está reemplazando. Si los videojuegos se están utilizando para evitar lidiar con emociones o desafíos, ahí es donde vemos que surgen los problemas. Es importante abordar los problemas de salud mental subyacentes en lugar de culpar simplemente al juego.

Sin ninguna intención publicitaria, ¿recomendarías al menos un tipo de videojuego que pudiera ser útil o menos peligroso para nuestros hijos? ¿Y algún tipo de consola?

Realmente depende del niño, pero en general, los juegos que fomentan la creatividad, la resolución de problemas o incluso el movimiento son geniales. La consola no importa tanto como el contenido y cómo se usa el juego. Se trata menos de elegir un juego o consola específicos y más de asegurarse de que el juego se adapte a un estilo de vida equilibrado. Además, como padres, jugar con sus hijos puede ayudarlos a comprender lo que están haciendo y brindarles la oportunidad de vincularse. Por eso no es tanto un juego el que recomendaría, aunque sí puedo decirte que no permito que mis hijos jueguen a ningún juego que tenga mecánicas de “cajas de botín”. Estos son juegos que explotan el cerebro utilizando los mismos principios que los casinos y las apuestas.

Mi hijo de ocho años a veces ve videos de otras personas jugando videojuegos… Es un niño que incluso puede no estar jugando, sino solo mirar a otros jugar. A menudo me pregunto cómo se configura su cerebro al estar expuesto a este tipo de contenido. ¿Tienes alguna respuesta?

Esa es una gran observación, y es algo que inquieta a muchos padres. Ver a otros jugar juegos, como en YouTube o Twitch, puede estimular los mismos circuitos de dopamina en el cerebro que jugar el juego en sí. Es como un entretenimiento pasivo, pero como sigue estando conectado con los juegos, puede mantener a los niños interesados durante largos períodos de tiempo. También hay un elemento social: ver a los streamers puede hacer que se sienta parte de una comunidad. Sin embargo, al igual que jugar juegos, es importante equilibrar este tipo de contenido con otras actividades que requieren una participación activa, como jugar al aire libre o interactuar cara a cara con amigos.

Ser un 'gamer' también se ha convertido en una profesión... ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Creo que es sorprendente cómo ha evolucionado la industria de los videojuegos y, para algunas personas, convertirse en un jugador o 'streamer' profesional es un sueño hecho realidad. Pero, como cualquier trabajo, existen riesgos. La profesión de jugador conlleva mucha presión: la creación constante de contenido, mantenerse relevante y el potencial de agotamiento son preocupaciones muy reales. Es importante que quienes se inician en el mundo de los videojuegos lo hagan con equilibrio y atención plena. Si vas a dedicarte a los videojuegos de manera profesional, debes asegurarte de que tu salud mental y tu bienestar físico sean una prioridad tanto como el contenido o la jugabilidad.

¿Cómo es la personalidad de un 'gamer' profesional?