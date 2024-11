Javier Cercas entra en la RAE: ¿por qué ha comparado la literatura con el sexo?

Antes de eso, reconoció que el nombramiento le resultó un honor sorprendente: "Me quedé perplejo, porque no es algo que hubiera buscado ni que estuviera entre mis planes". El sillón R quedó vacante desde el fallecimiento de Javier Marías el pasado 11 de septiembre de 2022. Cercas recibió la bienvenida en nombre de la corporación por parte de la académica Clara Sánchez.

"Además de un placer, la lectura es una forma de conocimiento de uno mismo y de los demás, exactamente igual que el sexo: por eso, cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo primero que se me ocurre es darle el pésame, acompañarle en el sentimiento, igual que si me hubiera dicho que no le gusta el sexo (...) La literatura es útil siempre y cuando no se proponga serlo: en cuanto se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía, y deja de ser literatura, al menos literatura de verdad, y deja de ser útil", volvió a señalar en su discurso.