"Llevaban tiempo queriendo hacer una versión de sus Cuadernos orientada a la generación de nuestros padres , un regalo por ser siempre los que tiran del carro. Cuando nos reunimos y me contaron la idea del proyecto me emocionó desde el primer momento" , nos cuenta la periodista María López Villodres, encargada de darle forma a esta primera edición, sobre los inicios de este Cuaderno que al fin es una realidad.

Pese a utilizar la fórmula ya implantada los Cuadernos de adultos, Villodres nos reconoce que los referentes de la cultura pop utilizados han sido clave para marcar la diferencia entre ambos proyectos. "Aquí aparecen personajes, canciones, juegos o programas televisivos que porque comparten edad o porque se hicieron durante los 60, 70 u 80, marcaron esa generación" , nos cuenta. Pero no todo ha sido nostalgia, también han introducido la actualidad para fomentar la conectividad con las generaciones posteriores , como las de sus hijos o nietos.

Todo esto, nos cuenta la periodista, no podría haberse logrado sin las ilustraciones de Cristóbal Fortúnez, que comenta que "han sido clave para dar sentido, conceptualizar y hacer más apetecibles muchos de los ejercicios" . El ilustrador no es nuevo en esta tarea, pues también se ha encargado de poner color a otras ediciones de la versión del cuaderno para adultos, un reto para él por conseguir diferenciarlos.

"Son dos conceptos algo distintos. Escogimos una paleta algo más suave y un estilo creo que menos estridente, pero sin perder totalmente el punto que le hemos ido dando a los cuadernos anteriores", reconoce Fortúnez. Al igual que Villodres valora el trabajo del ilustrador, este también alega que acudió a ella para que le "enseñara referencias de elementos a ilustrar que no conocía. Ella ha sido indispensable para poder plasmar bien los ejercicios que proponía".

Irse a la generación de sus padres ha sido otro de los retos de Fortúnez, "he tenido que trabajar con personajes y referentes que no domino tanto, me ha tocado documentarme un poco sobre las cosas que tocaba ilustrar. En el Cuaderno para adultos los referentes son más recientes y muchas veces sabes de antemano, por ejemplo, qué pose de un personaje quieres".