Rico, sobre el escándalo de las residencias: "Si los muertos hubieran sido niños, la reacción social habría sido muchísimo más potente"

Las causas de la tragedia

Quienes conocen la realidad de las residencias sabían que dichos centros carecían de la infraestructura, el personal y las condiciones adecuadas para identificar y aislar a personas con enfermedades infecciosas, así como de la irresponsabilidad que suponía no evacuarlas.

Las residencias se convirtieron en tanatorios ; se dejó morir a los ancianos de forma masiva en los propios centros en Madrid, Cataluña o Castilla y León, sin que recibieran atención hospitalaria. Quienes tomaron decisiones o no habían pisado una residencia en su vida; o eran idiotas, cortos de entendimiento, o tenían un desprecio absoluto por la vida de los ancianos. Las residencias están diseñadas para contagiar, no para frenar un virus.

Hubo falta de planes de contingencia ante situaciones excepcionales, falta de personal y ausencia de la atención primaria en las residencias. Todo lo que se podía hacer mal se hizo mal: al virus no se le puso un muro de contención, sino una autopista para que se expandiese a toda velocidad. Las autoridades sanitarias entregaron todos los medios a los hospitales y abandonaron a las residencias. La pandemia reventó las costuras de un sistema residencial que estaba en pañales en España desde hacía muchos años. La factura la pagaron con su vida miles de ancianos.

En el libro escribes que "uno de los hechos más impactantes de la crisis es que con más de 20.000 residentes muertos (durante la primera ola) no haya ocurrido realmente nada en la sociedad española". Ya van 30.000 y sigue sin pasar nada. ¿Y si hubiesen sido niños?

Obviamente a ningún gobernante se le hubiera ocurrido dictar y aplicar un protocolo como el de la Comunidad de Madrid o Cataluña si llegan a ser niños o colegios mayores. Si llega a ocurrir algo similar con niños o jóvenes la reacción social hubiera sido mucho más potente. Esta crisis ha sacado a la palestra muchas vergüenzas y una de ellas es que en nuestra sociedad están enraizados elementos de edadismo muy fuertes que hasta ahora no hemos querido admitir. Mucha gente ha podido pensar de que como los mayores se van a morir, ¿qué más da dos años antes que después? Eso no es de una sociedad digna.

Sí. No estamos preparados para afrontar una emergencia sanitaria en las residencias. Muchos de los elementos estructurales que contribuyeron a la hecatombe siguen ahí: la atención primaria vive de espaldas a las residencias, la escasez de personal, la baja retribución, el tamaño y el diseño de los centros, las zonas comunes... esto sigue igual. Algo similar puede volver a ocurrir.

Responsabilidades penales

Hay pruebas de que se dio la orden en algunas CCAA de no atender a afectados por razones de edad. Muchos perdieron a sus padres y ahora piensan si pueden denunciar que fueron víctimas de protocolos ilegales. ¿Qué recorrido pueden tener estas denuncias en los tribunales?

La fiscalía no está liderando la investigación como debería, y esto está añadiendo más dolor a los familiares de las víctimas que se sientes totalmente desamparados. Hay indicios evidentes de que se pudieron cometer violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, es completamente incomprensible que la fiscalía no haya abierto una investigación de oficio con el protocolo que activó la Comunidad de Madrid, donde solo se derivaron 23 personas al hospital que se montó en Ifema, y donde no se derivó ni a una sola persona a hospitales privados con camas vacías.