Sin embargó, y aunque fue Maki Kaji quien lo bautizó y presentó tal y como hoy lo conocemos, el origen del sudoku no está del todo claro. Según cuenta The New York Times, que lo entrevistó en 2007 y recupera su historia tras su muerte con un perfil, "sus orígenes no están claros. Algunos le siguen la pista hasta Leonhard Euler, un matemático suizo del siglo XVIII. Otros dicen que la idea vino de China, a través de India, al mundo árabe en el siglo VIII o IX". El secreto de la empresa de Kaji, dijo entonces, radicó en "que probaba y perfeccionaba en gran medida los rompecabezas existentes".