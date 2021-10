Las faltas de ortografía, el tema sobre el que siempre estás encima de tus hijos y te preocupas por no cometerlas para dar ejemplo. Pero siempre hay alguna duda, esa palabra que te preguntas durante un instante si irá con 'v' o con 'b' o si va con o sin 'h' y terminas buscando en el móvil para no equivocarte. Y no será porque no la hayas pronunciado o leído más de una vez, pero ¿por qué no se te ha quedado en la mente cómo se escribe? Todo tiene una respuesta dentro de nuestro cerebro, y para ello el experto en neurociencia y director del Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento, José Ramón García Guinarte, ha desarrollado un método que parece un juego de niños pero que sirve para corregir dificultades ortográficas en los más pequeños, pero también en adultos.