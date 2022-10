Madonna se declara gay en su último vídeo de TikTok

La cantante de 64 años ha publicado un vídeo en TikTok, que podría ser la confirmación de su supuesta relación con la rapera Tokischa

Desde hace unos años, Madonna ha encontrado en las redes y en sus videoclips su mejor altavoz. Poco dada a dar exclusivas en medios, la diva no duda en hacerlas a través de estos canales. En las últimas horas, ha revolucionado a propios y extraños con su último vídeo. En este caso, en TikTok. Con más de dos millones cuatrocientos mil seguidores, a la italiana no se le resiste la red de los más jóvenes. Ha sido ahí, donde se ha animado a hacer un reto de lo más viral: "Si lo fallo, soy gay".

Este reto consiste en tirar un objeto a una papelera con este 'claim'. Madonna, luciendo una melena rosa fucsia y uno de sus tops lencero tan característicos en ella, se ha unido como una más a este desafío. Bragas en mano a juego con su pelo, 'La ambición rubia' las ha lanzado sin ninguna intención de encestar. Más diva que nunca, ha finalizado su vídeo con un gesto como diciendo "aquí estoy y así soy, ya lo sabéis".

Nueves segundos y un mensaje

En menos de diez segundos que dura la secuencia y sin hablar, Madonna Louise Ciccone, ha dejado claro cuál es su pensamiento. No es la primera vez que la diva ha hecho gala de ser una mujer muy fluida con la sexualidad y de que, más de uno se hiciera cruces. Han pasado más de 30 años desde que escandalizara con su documental 'En la cama con Madonna' ('Madonna: Truth or Dare') donde mostró la diversidad sexual de sus bailarines y sus juegos más explícitos, durante la gira en la que su corsé de conos de Jean Paul Gaultier diera la vuelta al mundo. En la retina ha quedado la simulación de una masturbación en plena actuación y una Madonna desafiante ante la policía que cuestionó si era lícito o no.

Tokischa y Madonna

Su canción titulada 'Express Yourself', bien define a la 'Reina del pop'. A sus 64, la cantante no oculta lo libre que se siente al besar a hombres o mujeres de generaciones bien distintas. Besos con Christina Aguilera y con Britney Spears. La última, la raperaTokischa. Desde hace meses, se especula con una supuesta relación con la que ha versionado uno de sus grandes éxitos: 'Hung up con Tokischa'. En los últimos tiempos, la joven de 26 y ella están muy unidas. Sea parte de la promoción o no, como le gusta a una provocadora Madonna, en su último vídeo la italiana se muestra de lo más cómplice con la rapera.

La reina del pop, la reina en provocar la expectación