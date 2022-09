Madonna, a debate por mostrarse joven a los 64 y montándoselo con otra mujer

Madonna siempre se ha caracterizado por su espíritu libre y juvenil. En menos de 24 horas ha conseguido dividir a la opinión pública con la versión que ha sacado de 'Hung up con Tokischa' y escandalizar como en sus épocas más rebeldes. Y no solo lo ha hecho por el contenido erótico del vídeo sino también por el sorprendente cambio que se aprecia en su cara. Los hay que no reconocen a la italiana en ambos sentidos, tanto por cómo aparece en el videoclip como por su rostro. Y los que le alaban el gusto. Un debate que da mucho para hablar. ¿Debe una mujer a sus 64 mostrarse joven, perreando y montándoselo con otra mujer, además de 26 años, delante de una figura del niño Jesús?