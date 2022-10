'Sufre mamón': la historia en cifras, ventas y emocionalidad de la canción que marcó a una generación

La canción 'Devuélveme a mi chica' está más de actualidad que nunca y todo por su letra. Hace 40 años que 'Hombres G' lanzó esta canción y el 'Sufre mamón', el 'devuélveme a mi chica', el 'voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos picapica' más coreado y bailado durante cuatro décadas, está en el punto de mira. ¡Menos mal que pusieron un Ford Fiesta blanco y no un Bugatti o un Ferrari, porque habrían sido tachados de elitistas! Esta semana, como te contábamos, Ana Morgade decía en 'Pasapalabra', después de bailarse y cantarse la canción como la que más, que no debían de decirse esas palabras. David Summers salió a aclarar en su perfil de Twitter que fue un tema escrito hace 40 años donde no pretendía ofender a nadie y que todo aquel que la entendiera sabía que era una broma.