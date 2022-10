Pero no todos los candidatos valen: "¡Se requiere certificación, así como una comprensión de la nutrición y la música house!". Para los que quieran entrenar a la reina del pop deben saber que: "¡¡Necesita ser extremadamente experimentado y conocedor sobre Entrenamiento Fitness y Cardio de Baile al más alto nivel!!". Entre otras de las cualidades que requiere es que ponga "¡Dispuesto a mudarme a Nueva York!". No es fácil, lo que pide Madonna. O eso al menos, es lo que le paso a Tracy Anderson, su entrenadora personal entre 2006-2009. La disponibilidad con Madonna es exigente: "No pude más. La única petición que le hice es que tenía un hijo. Cuando me perdí su concierto de saxofón por una sesión de entrenamiento con ella, me dije 'No puedo hacer esto más'. Y ahí terminamos", reveló en una entrevista con 'The Times' la que ahora tiene dos hijos.