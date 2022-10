View this post on Instagram

'Without a Song', es otro de los temas que también interpretó Frank Sinatra y que entra dentro de la selección del Dylan porque como dice su letra: "Nunca sabré, ¿qué hace que caiga la lluvia? Sólo sé, no hay amor en absoluto sin una canción ".

Traducida como 'No dejes que me malinterpreten' ha sido un tema que ha sido cantado entre otros por Nina Simone y no podía faltar en su selección. Grabada en 1964 ha tenido varias versiones entre ellas las de 'The Animals' y Lana del Rey.