30 años del libro 'Sex': Madonna vuelve a abrir camino y provoca un nuevo efecto dominó a sus 64

Madonna está de celebración de sus 30 años de su libro 'Sex' y de su disco 'Erótica' y está dando buena cuenta de ello en Instagram, día sí y día también. Transgresora, controvertida y con ese punto rebelde , dejó aquella imagen de 'True blue' o 'Material Girl' para dejar ver su lado polémico. Fue este tema el que le hizo sacar su postura más radical después de haberse interpretado mal su vídeo y la crítica creyera que era una chica material. Cansada de los clichés del costumbrismo abrió un camino que no está dispuesta a cerrar . Prueba de ello, son sus últimas publicaciones en su red que se ha convertido en su mejor canal. Han pasado tres décadas y mucho ha cambiado la película, ¿o no tanto? Vamos a hacer un repaso y a analizarlo. La diva del pop es todo un fenómeno sociológico que vuelve a echar un pulso poniendo frente al espejo a más de uno y a provocar otro efecto dominó para derrotar otros tabúes .

En su libro, fotografiada artísticamente por el famoso Steven Meisel , Ciconne apareció con un mensaje completamente diferente que sorprendió y conllevó críticas devastadoras . Nadie quedó impasible al lado salvaje de Madonna que lo mismo se mostraba mirándose en un espejo que masturbándose con unos looks de cuero y antifaces que la pusieron en el punto de mira. Sin embargo, la que puso en el punto de mira a la sociedad, fue ella .

Estos días ha querido recordar aquellos momentos con una entrevista como la que le hizo el australiano Richard Carleton en 1992 de las muchas que le realizaron por el libro y 'Erótica': "Me pasé los años siguientes siendo entrevistada por gente estrecha de miras que intentaba avergonzarme por empoderarme como mujer . Me llamaron puta, bruja, hereje y diabólica ".

El periodista quiso saber si se podía extraer un mensaje de su libro. A lo que ella le dijo que "probablemente muchos" y cuál había sido el suyo. “Me asusta. Nunca había visto nada como eso”, respondió el comunicador. Madonna no dudó en preguntarle si nunca había leído 'Playboy' o 'Penthouse'. Echando balones fuera, él explicó que no le parecía lo mismo. Con 34 años fue un paso más allá y le dijo que se explicara. “Esa foto tuya mirándote en un espejo y masturbándote… creo que es horrible”, acabó contestando Carleton.