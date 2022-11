Contra todo pronóstico: salen a la venta entradas de la gira Sabina y son nominativas para evitar reventa

No hay nada más que irrite que vayas a comprar unas entradas a un concierto y ¡Oh! en menos de media hora se hayan agotado. Que un artista cuelgue el sold out es lo mejor que puede pasar como le han sucedido a grandes artistas como Alejandro Sanz con el último concierto que dio en el estadio Vicente Calderón (2017), 'Más es más' y que fue el último que vio el Manzanares. Gran parte se quejó porque solo se podían comprar unas pocas entradas por persona y la forma más segura de asegurártelas era ir a los puntos de ventas como El Corte Inglés porque esperar la cola virtual estando en el puesto 2854 no te las garantizaba para nada y tu estrés solo podía ir contra tus uñas o atracando la nevera. Aun así no fue suficiente y bien lo saben los artistas. Fueron muchos los que pusieron el grito en el cielo al ver que se quedaban sin entrada. Sin embargo, a la hora, ya estaba el modo especulación y la reventa puesta en marcha.