Mariah Carey es la Navidad: lo que cobra la cantante cada año gracias a 'All I want for Christmas'

Ha sabido sacarle partido a una canción que creó en tan solo 15 minutos con su productor

A sus 52 lleva viviendo desde los 24 de este éxito mundial que se ha convertido en la banda sonora de las navidades

La cantante ha ganado más de 60 millones de dólares a lo largo de estos 28 años. Te contamos cómo.

Cuando Mariah Carey lanzó 'All I want for Christmas' nunca imaginó que pudiera vivir tan solo de esa canción que se ha convertido, entre otros, en la banda sonora de las navidades. Su melodía y ritmo, a pesar de que la letra es la triste historia que Carey vivió en su infancia y adolescencia, cautiva cada año a millones de personas de todo el mundo. 1994. Han pasado casi 30 años y este hit que suena en diciembre y bueno, cada noviembre, sin que pierda nada de su impronta.

El tema es tan reproducido y escuchado que podría vivir sin trabajar con tan solo lo que le reporta este tema que escribieron ella y su productor en tan solo 15 minutos. Sin duda, una jugada maestra, de la que la neoyorquina sabe sacarle pingües beneficios y con la que ha creado un emporio para toda su vida. La de 52 lleva viviendo desde los 24 de este éxito mundial aunque, el año pasado su tema fue 'vetado' en un bar de Texas en el que se decidió no ponerla hasta el 1 de diciembre y que solo se escucharía una vez cada noche.

¿Te has preguntado cuánto dinero embolsa Mariah Carey cada vez que escuchamos su villancico navideño?

Nº 1 de los Billboard

Cada vez que ponemos este temazo en casa, en el coche, en cualquier momento en el que tenemos ocasión o lo ponen en el centro comercial de turno con el que nos inspiran a comprar más en Navidad, Mariah Carey es mucho más feliz. Aunque, siempre ha dicho que las navidades son su época favorita y no por el dinero… seguro que algo ayuda.

Las cifras alrededor de 'All I want for Christmas' son más que mareantes. Su videoclip en Youtube cuenta con más de 730 millones de reproducciones y a esto hay que añadirle los otros internautas que lo han subido a la red. Y en Spotify supera los 1.180 millones de escuchas, vamos, más de un billón.

El año pasado se hizo con el número uno en la lista de los conocido Hot 100 Chart Billboard e hizo historia al ser la primera canción en lograr encabezar la lista tres años consecutivos (2019, 2020 y 2021).

2,5 millones de $ al año

Cada año gana sólo en concepto de derechos de autor 600mil dólares, tal y como indica 'Celebrity Net Worth'. A pesar de eso, no es la que más derechos de autor recibe por los beneficios de una canción navideña, si no la número 3.

16,2 millones de dólares es lo que ha ganado hasta este 2021 con 'All I want for Christmas'. Sin embargo, esta cifra no incluye todos los beneficios que obtiene por su hit. ¿Cuánto más se embolsa?

Hay tener en cuenta que estas cifras de escándalo, solo recogen lo que la también actriz ha ganado en conceptos de streaming y royalities. Estos datos no incluirían ni las actuaciones de Carey ni la participación en otros shows.

Lo cierto es que, desde 1994 hasta 2019, la ex de Luis Miguel ha ganado más de 60 millones de dólares, como hizo público 'The Economist'. Nada más y nada menos que unos 2,5 millones de dólares al año hasta la fecha.

Las versiones de Carey

Parece que la artista se niega a separarse de este éxito que terminó de consolidar su carrera musical y este noviembre ha sacado hasta un libro que es un cuento donde una Mariah Carey niña es la protagonista. Esta no es sino una vuelta de tuerca más de la estrella ya que, entre 2000 y 2011, ha publicado 5 versiones del original.

La versión más sonada es la interpretada con Justin Bieber. En 2011 el dueto grabó su versión en los almacenes Macy’s, pero a pesar de la corte de fans que arrastra el canadiense y la diva, jamás consiguió superar a la original.