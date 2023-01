¿Del punk a Eurovisión? Johnny Lydon, el exlíder de los Sex Pistols, podría representar a Irlanda

Sus temas, entre ellos el conocidísimo ‘God Save The Queen’ , hito cultural de la música inglesa, sus muchas polémicas e irreverencias y su legado en la música actual y en la cultura popular han hecho del grupo una leyenda. Ahora, el que fuese líder del grupo participará en el Eurosong 2023, la final nacional irlandesa para elegir a su representante en Eurovisión. Lo hará como parte de otro proyecto grupal, el Public Image Ltd , otro referente del british punk, que Lydon formó al dejar los Pistols en 1978 , y que ha mantenido desde entonces, como proyecto intermitente y con miembros cambiantes.

El vocalista de la mítica banda no es la primera gloria de la música inglesa que se atreve a probar suerte con el Festival . Más allá de Olivia Newton John, fallecida el pasado verano , Cliff Richard o Katrina & The Waves, en los últimos años han sido varios los grandes nombres que han intentado acudir, o han conseguido hacerlo. Cantantes y artistas muy reconocibles para cualquier generación, pero especialmente para el público adulto, se han subido al popular escenario, con mayor o menor suerte, dependiendo del caso.

Ocurrió en 2012 con Engelbert Humberdick, uno de los crooners británicos más destacados, que con 76 defendió 'Love Will Set You Free', cerrando un penúltimo puesto para la delegación inglesa. También con la archiconocida Bonnie Tyler en 2013, que con 62 años corrió una suerte parecida con 'Believe In Me', una balada clásica compuesta por el mítico Desmond Child, autor de verdaderos himnos de la historia de la música, pero finalizó en la 19ª posición de la tabla, con 23 puntos. La artista encajó con deportividad el resultado, confesando tras la gala que no estaba triste y que se encontraba preparada para "irse de fiesta".