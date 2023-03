Madonna tiene nueva pareja: Josh Popper, el boxeador de 29 con el que se relaciona a la artista

Cuatro décadas después de que comenzase en el ‘show-business’, Madonna sigue siendo noticia. Su música ha sido el motivo más habitual en estos años de carrera que reivindica ahora en su nueva gira, 'The Celebration Tour'. Pero, además, siempre ha acumulado titulares por sus infinitas polémicas, sus declaraciones o su aspecto físico. Como no podía ser de otra manera, también por sus parejas. Una larga lista de relaciones confirmadas y un buen número de rumores a los que se suma ahora el de Josh Popper, su nueva ilusión. Según lo que afirman medios británicos como The Daily Mail, la 'ambición rubia' estaría saliendo con este boxeador de 29 años.