Madonna estalla contra el edadismo: "Este mundo se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45"

La artista no duda en hacer de este discurso otro ataque al edadismo rampante que, según ella, la acosa una y otra vez. "De nuevo, me veo atrapada en la mirada del edadismo y la misoginia, que tanto domina el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y que siente la necesidad de castigar a una mujer que sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera. Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por mi aspecto o manera de vestir, y no voy a empezar ahora".