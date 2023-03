El Rey del Pop, que falleció hace 13 años, tenía una extensa familia

Michael tenía 8 hermanos y varios continuaron sus carreras en solitario

La mayoría sigue buscando el éxito y aprovechando el nombre del desaparecido Michael Jackson

Raramente vistos juntos desde los días de los Jackson como grupo musical, los hermanos de Michael Jackson han sido los encargados de respetar y continuar el legado de uno de los cantantes más importantes en la industria de la música. El Rey del Pop murió el 25 de junio del 2009, dejando 3 hijos y 8 hermanos vivos.

Desde los Jackson 5, hasta las carreras en solitario de Michael y Jermaine, o la misma Janet, que se convirtió en una de las principales artistas femeninas de su generación, los hermanos Jackson parecían nacer con la música en sus huesos.

Como se sabe, Michael tenía una estrecha relación con sus hermanos, junto a ellos y su padre alcanzaron la fama con Jackson 5, hasta que el intérprete de Thriller se abrió paso a hacer una carrera en solitario, cosa que dio frutos hasta convertirse en el Rey del Pop, pero ¿qué ha sido de la vida de sus hermanos? A continuación, te lo contamos.

Rebbie Jackson

Rebbie, la mayor de los 9 hermanos Jackson, no tuvo oportunidad de alcanzar el estrellato con sus hermanos. No fue hasta 1976 que comenzó una carrera como cantante profesional. En 1984, recién salido el éxito de récord Thriller, Michael produjo el exitoso sencillo de Rebbie Centipede, que subió al número 4 en la lista de R&B.

Desde entonces, ha lanzado varios álbumes, el último, Yours Faithfully, de 1998, con el sello discográfico MJJ de Michael. A principios del 2011, Rebbie anunció que había comenzado a grabar un nuevo álbum, el primero en 14 años. También cantó en todos los estados con una lista de sus canciones más conocidas, unas de sus hermanos y algunos clásicos de Motown.

Jackie Jackson

El hermano mayor de los hermanos Jackson, su nombre real es Sigmund Esco y nació en 1951, actualmente tiene 71 años. Lanzó una serie trabajos en solitario tras salir de la agrupación, pero no tuvieron el éxito esperado. Actualmente es productor musical.

Tito Jackson

Su verdadero nombre es Toriano Adaryll 'Tito' Jackson y actualmente tiene 68 años, era guitarrista y cantante en la agrupación. En 2021 estrenó el álbum Under your spell, que tuvo como sencillo principal Love one another.

Jermaine Jackson

A pesar de seguir en la agrupación junto a sus hermanos, en 1972 lanzó su carrera como cantante solista. Estrenó Daddy's home, su canción más exitosa considerada como un clásico del R&B.

Marlon Jackson

Al igual que sus tres hermanos, Marlon no abandonó la industria musical y emprendió negocios relacionados con la televisión y el turismo.

LaToya Jackson

LaToya comenzó a cantar coros para los Jackson 5 y se hizo solista con un álbum homónimo en 1980. Continuó produciendo música en solitario, pero quizás sea mejor conocida por posar desnuda para Playboy en 1989 y escribir una autobiografía reveladora que la llevó al distanciamiento de algunos hermanos.

A pesar de su éxito musical posterior, la carrera discográfica de Jackson comenzó su declive en la década de 1990 como resultado de su controvertido matrimonio con el gerente de entretenimiento Jack Gordon, de quien se divorció en 1997.

En el 2011, participó en la cuarta entrega de The Celebrity Apprentice y lanzó una obra extendida, Starting Over, que es su lanzamiento más reciente hasta la fecha. Del 2013 al 2014, Jackson apareció en su propio reality show en Oprah Winfrey Network, Life with LaToya, que se emitió durante 2 temporadas.

Randy Jackson

Randy se unió al grupo después de que Jermaine se fue en 1976, aunque había estado actuando con sus hermanos como percusionista durante algún tiempo. Actuó en álbumes exitosos de Jackson como Triumph y Victory. Tras la disolución de la banda, Randy se convirtió en un exitoso músico de estudio y también formó su propia banda, Randy & the Gypsys, que lanzó un álbum en 1989.

Janet Jackson

La Jackson más joven apareció con sus hermanos en el escenario y en la televisión, pero se embarcó en una carrera en solitario comenzando con un disco homónimo de 1982. Control, de 1986, resultó ser su álbum estrella, y finalmente se convirtió en platino 5 veces y generó éxitos como When I Think of You.