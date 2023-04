Hay artistas tan magníficos que es prácticamente imposible superarlos y sus hijos, que aman la música igual que sus progenitores, lo tienen difícil para despuntar

Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, o Julian Lennon, el primer hijo de John Lennon, son solo algunos de ellos

La mayoría de los hijos de las estrellas de la música han aprendido a andar detrás de los escenarios y han completado los deberes mientras sus padres daban forma a sus éxitos en un estudio de grabación. Aquellos que decidieron seguir la estela de sus progenitores se exponen a odiosas comparaciones y se les exige incluso más que al resto de artistas que empiezan de la nada. Desde Uppers vamos a repasar qué hijos de cantantes famosos no alcanzaron el éxito de sus padres o puede que todavía esté por llegar.

1.Nancy Sinatra

Frank Sinatra, “la voz”, tuvo a su hija Nancy el 8 de junio de 1940 en Nueva Jersey fruto de su matrimonio con Nancy Barbato con la que se había casado con 24 años. Nancy Sinatra se hizo mundialmente famosa tras el lanzamiento del álbum Boots en 1966, del que destacó por encima de las demás la canción These Boots Are Made for Walkin, posicionándose en el puesto número uno de la lista Billboard Hot 100. Este éxito fue lo más Nancy que pudo alcanzar tras la estela inmensa e insuperable de su padre.

2.Julio José Iglesias

Julio José Iglesias nació un 25 de febrero de 1973 en Madrid. Hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler, su empeño por dedicarse a la música le llevó a grabar varios álbumes, pero por el momento no ha alcanzado ni el descomunal éxito de su padre ni el de su hermano, Enrique Iglesias. Estudió Comunicación y Arte Dramático en la Universidad de San Francisco, porque su intención inicial era ser actor.

En 1999 debutó como modelo, sigue trabajando en publicidad, ha presentado diversos programas y ha participado en distintos reality shows para la televisión. En España tuvo actuaciones gloriosas en Tu cara me suena o Mira quién baila. En febrero pasado lanzó al mercado un nuevo álbum musical, Under the Covers, con el que se encuentra en plena promoción.

3.Julian Lennon

El 8 de abril de 1963 llegó al mundo Julian Charles John Lennon en la ciudad de Liverpool, en el Reino Unido. Su padre, John Lennon, se había casado con Cynthia Powell un año antes, pero Brian Epstein, el representante de The Beatles y padrino de Julian, en vista del arrollador exitazo del grupo, pidió que ese nacimiento se mantuviera en secreto con la finalidad de que su popularidad no se viera afectada. El pequeño creció alejado de los medios de comunicación y con su padre ausente. En 1968 el matrimonio se divorció. Mucho después, tras el asesinato de John Lennon, Julian inició una relación de amistad con Yoko Ono y con su hermano Sean que sigue manteniendo.

Con 11 años, debutó en el mundo musical al mando de la batería en la canción Ya-Ya del álbum Walls and Bridges de John Lennon. Se hizo conocido en 1984 tras grabar las canciones Valotte y Too Late for Goodbyes. Después no consiguió seguir a la altura y se abandonó al consumo del alcohol y de las drogas. En el Festival de Cannes de 2007 presentó un documental que había producido sobre una tribu aborigen de Australia y de su relación especial con las ballenas. Este documental, WhaleDreamers, recopiló varios premios y tuvo bastante éxito.

4.Shaila Dúrcal

El caso de Shaila de los Ángeles Morales de las Heras es distinto. Nació en Madrid un 28 de agosto de 1979. Su padre era el productor musical Antonio Morales "Junior" y su madre, Rocío Dúrcal, actriz y cantante española que supo defender como nadie la música mexicana en todo el mundo. Sin embargo, la fama musical de Shaila Dúrcal, al implicarse totalmente en la ranchera se ha reducido a Sudamérica y sobre todo a México.

5.David San José

David San José es uno de los hijos de Víctor Manuel y Ana Belén. En los noventa formó el grupo de punk-rock Lascivus, él tocaba la guitarra y cantaba en inglés. Después estudió Composición de Bandas Sonoras en la Universidad de Berklee en Boston. Hace cuatro años compuso la banda sonora de distintas películas como Vete de mí o De chica en chica. Además, durante la gira que hicieron sus padres junto a Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, El gusto es nuestro, fue el teclista de la banda. Actualmente es propietario del estudio de grabación Raro Tempo por el que han pasado artistas como Rozalén o Vanesa Martín.

6.Alexander Sanz

Alexander Sanz, de 21 años, es hijo del cantante español Alejandro Sanz y de Valeria Rivera, una diseñadora de Puerto Rico. Hasta su adolescencia no tuvo una conocida relación con su padre del que ha heredado parte de su talento musical. Toca varios instrumentos, compone, hace rap y tiene un grupo con el que ya ha ofrecido más de un concierto. Incluso, acompañó a su padre en "La Gira" como parte de la banda con la que recorrieron medio mundo.

7.Jan Orozco Prat

Es hijo de Antonio Orozco y de Susana Prat, que falleció en octubre de 2016. A los 12 años ya cantaba, tocaba el piano, la batería, el bajo y la guitarra además de producir sus propias canciones. Ya cuenta con su primer disco, The Album X, que su padre promocionaba orgulloso en redes sociales. Igualmente destaca que quisiera convertirse en Dj. Todavía es muy joven, pero en su cuenta de Instagram ya se promociona para animar las fiestas con su mesa de mezclas.

8.Paris Jackson

Paris-Michael Katherine Jackson tiene 25 años y es la hija mayor de Michael Jackson, “El Rey del Pop”. Ha trabajado como modelo y ha hecho varias incursiones en el cine, sin embargo, ahora se ha volcado en la música. En 2019 presentó su proyecto musical junto a su novio, Gabriel Glenn, en Los Ángeles. El grupo se llama The Soundflowers, con un estilo en el que se mezcla la música folk y lo acústico. En su primer concierto estuvieron su madre Debbie Rowe, su padrino, Macaulay Culkin, y su hermano Prince. Un año después firmó un contrato con Republic Records para lanzar su primer sencillo Let Down.

9.Jakob Dylan

El menor de los hijos de Bob Dylan y Sara Lownds, Jakob Dylan tiene 53 años y se ha dedicado a la música desde siempre. Es el vocalista de la banda de rock The Wallflowers, en 2008 publicó su primer disco en solitario bajo el título de Seeing Things con la producción de Rick Rubin y ya ha ganado dos premios Grammy. También colabora con Overflow Crowds Band. No se le puede comparar con su padre, pero se ha labrado su propio camino con éxito.

10.James McCartney