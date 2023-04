El artífice del gran éxito 'Nothing gonna change my love for you' fue Glenn Medeiros, un artista al que muchos han perdido la pista

Hoy en día Glenn es profesor y padre de dos chicos junto a su mujer Tammy Armstrong

Si yo comienzo a entonar cierta melodía, acompañada del estribillo 'Nothing gonna change my love for you', a todos los que, como yo, van teniendo una edad, le vendrá a la mente la figura de un joven cantante de pelo rizado que hace unos treinta años fue el responsable de que esa canción no se nos quitase de la cabeza. Su nombre es Glenn Medeiros.

Glenn Medeiros pasaba a ser mundialmente conocido en 1987 gracias a esa canción 'Nothing gonna change my love for you'. Un producto para adolescentes que, en aquel momento, lo catapultaba a los primeros puestos de las listas de éxitos y que era el punto álgido de una carrera que abarca varios discos, colaboraciones con bandas sonoras de películas, firmas de autógrafos y mucho más, pero que en el año 2003 el propio Medeiros dejaba atrás para dar un giro radical a su carrera, que hoy está dedicada a la enseñanza.

El éxito de 'Nothing gonna change my love for you'

Con solo 17 añitos, Glenn Medeiros se comió el mundo en los ochenta con la balada 'Nothing gonna change my love for you', una versión que George Benson había compuesto solo dos años antes y quedó totalmente olvidada por el ‘cover’ de su compatriota adolescente. En muy pocas semanas Glenn Medeiros copó los números 1 de Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa. Con su cara y su voz angelical acaparaba todas las portadas de la míticas revistas 'Bravo' y 'Superpop' y forraba carpetas por doquier.

Era el año 1987, el mismo de 'Sweet Child O’Mine' y 'Welcome to the Jungle' de Guns N’Roses, de 'Bad' de Michael Jackson y la desgarradora 'With or Without You' de U2. Y allí estaba Glenn, con aquella oda al pastel, aquel vídeo musical que exudaba azúcar por cada uno de sus poros y encarnaba la fantasía romántica por excelencia de la adolescente que era yo, y creo también de muchas madres.

Su éxito fue tal que incluso llegó a hacer una versión en español, 'Nada cambiará mi amor por ti'. No tuvieron la decencia de rodar otro vídeo en español, así que la machacaron sobre el vídeo en inglés, con efectos catastróficos. Este 'One Hit Wonder', que nació después de que Glenn Medeiros ganara un concurso de radio en su Hawai natal y de que una discográfica local se lanzara a grabarlo, llegó al segundo puesto del Top 100 de Billboard del año 1987. Su segundo disco, grabado al año siguiente con el título 'Not me', contó con buena acogida, pero ni de lejos alcanzó el éxito de su primer álbum.

Cantante, actor y profesor

En 1989 participó en la banda sonora de 'Karate Kid III', donde ponía voz al tema 'Under Any Moon' junto a The Jets. Además, también aparecía en la película, haciendo de él mismo. También estuvo en la banda sonora de otro éxito de aquella época, 'Agente juvenil' (1991). Enseguida llegaron los dúos, con Bobby Brown, con Ray Parker Jr. y Thomas Anders, de Modern Talking.

A finales de los años 90 ya había desaparecido como el humo, especialmente después de haber sido cruelmente ridiculizado en un programa de la BBC llamado 'Juke Box Jury'. Únicamente permaneció como compositor en la banda sonora de la serie 'Los vigilantes de la Playa', donde dejó temas como 'Cruisin' o 'R-E-S-P-E-C-T'.

Finalmente, tras haber estado en lo más alto decidió retirarse a Hawai, donde se casó con Tammy Armstrong, una mujer quince años mayor que él, y con la que tuvo dos hijos.