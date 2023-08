View this post on Instagram

En los últimos años ha seguido dedicada a la música y ha participado en programas y documentales musicales sobre la década de los años 80 para cadenas como VH1. En 2005 publicó su sexto álbum de estudio 'Angel With An Attitude' cuyo single de presentación fue la canción homónima del álbum, y en 2007 se reeditó en Australia y Nueva Zelanda con una nueva versión de su 'rompelistas' 'Touch Me (I Want Your Body)'.